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19:10, 30 июня 2023Интернет и СМИ

Названы опасности искусственного интеллекта для пользователей соцсетей

Замглавы Т1 Якимов назвал способность подбирать пароли к соцсетям опасностью ИИ

Фото: Unsplash

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) несет опасности для пользователей социальных сетей. В частности, с их помощью злоумышленники могут создавать программы, позволяющие подобрать пароли к чужим аккаунтам. Эту и другие опасности ИИ в беседе с «Лентой.ру» назвал заместитель генерального директора компании «Т1» Антон Якимов.

«О том, что ИИ используется преступниками для получения доступа к конфиденциальной информации через взлом пароля, известно уже давно. Здесь важно то, насколько быстро им удается это делать. Согласно некоторым данным, около 50 процентов всех распространенных паролей могут быть взломаны ИИ менее чем за минуту», — констатировал замглавы «Т1».

Он добавил, что к самым распространенным способам взлома аккаунта можно отнести атаки методом подбора, в которых программа просто генерирует случайные сочетания символов; угадывание пароля при наличии личных данных жертвы, а также шпионское ПО, отслеживающее вводимые пользователем символы после заражения его устройства. Кроме того, многие кибервзломщики применяют атаки с поиском по словарю, при которых перебираются не случайные комбинации символов, а реально существующие слова.

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«Также с помощью ИИ злоумышленники создают привлекательный контент, помогающий им распространять вредоносные программы среди пользователей социальных сетей и видеохостингов. Помимо этого, некоторые программы могут автоматически устанавливаться параллельно с другими скачанными приложениями. После их установки процесс загрузки вирусов продолжается», — отметил Якимов.

Еще одним распространенным способом применения искусственного интеллекта он назвал отравление данных. Этот метод подразумевает вмешательство в те массивы информации, которые применяются для обучения и настройки интеллектуальных систем обнаружения угроз.

«В результате такой атаки модель, обученная на поврежденной информации, будет делать неверные выводы. К примеру, подобная система может посчитать спам-сообщения безопасными», — отметил Якимов.

Ранее россиян предупредили об опасности старых подключений к Wi-Fi. По данным специалистов Центра цифровой экспертизы Роскачества, обилие неиспользуемых подключений создает риски того, что через них мошенники смогут проникнуть в устройство жертвы.

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    Вениамин Лыков
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