Россиян предупредили об опасности старых подключений к Wi-Fi

Роскачество: хакеры могут проникнуть в устройство через старые подключения к Wi-Fi

Хакеры могут проникнуть в устройства с помощью старых подключений к Wi-Fi, сохранившихся на гаджете. Об этом россиян предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, сообщается на сайте организации.

Как объяснили в Роскачестве, при подключении к Wi-Fi смартфоны автоматически сохраняют учетные данные. Если впоследствии их не удалять, на гаджете может появиться большой список из старых неиспользуемых подключений.

«Есть риск, что через них мошенники могут проникнуть в ваше устройство. Для этого хакеры используют вполне легальные программы, предназначенные для тестирования безопасности сетей. Одну из таких технологий — точку доступа (RoqueAP) — мошенники используют в своих обманных целях», — говорится в публикации.

В Роскачестве подчеркнули, что опасными с этой точки зрения считаются открытые сети, такие как точки Wi-Fi в кафе, метро, парках и так далее. Используя такие сети, злоумышленники могут получить доступ к личной информации пользователя, добавили в организации.

Специалисты посоветовали россиянам удалять с устройств ранее подключенные сети, а в случае если гаджет запрашивает разрешение на сохранение единоразовых подключений, отклонять заявку. В Роскачестве также рекомендовали не пользоваться Wi-Fi в общественных местах, а в случае подключения к таким сетям не передавать через интернет важные данные. Помимо того, полезным с точки зрения безопасности в такой ситуации может оказаться VPN.

Ранее россиянам также рассказали, что злоумышленники могут использовать технологию беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop. Владельцев смартфонов призвали не включать эту функцию в общественных местах.