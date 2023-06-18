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07:36, 18 июня 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о схеме мошенников с AirDrop

Старший эксперт «Мегафона» Лопатин: мошенники используют AirDrop для передачи вирусов

Фото: Unsplash

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин заявил, что злоумышленники используют технологию беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Лопатин предупредил россиян о схеме мошенников с AirDrop и подчеркнул, что они используют технологию для передачи вирусов через нежелательные или вредоносные файлы. Он призвал владельцев смартфонов не включать эту функцию в общественных местах.

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«Несмотря на то, что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы. Если вы все-таки хотите передать файлы через AirDrop, то включите на устройстве параметр "Только для контактов"», — рекомендовал эксперт.

Чтобы избежать атаки мошенников при подключении к общественному Wi-Fi, Лопатин призвал отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Это позволит уменьшить риск самостоятельного подключения гаджета к небезопасной сети, доступной злоумышленникам.

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    Марина Совина
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