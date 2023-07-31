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15:56, 31 июля 2023Моя страна

Во Владивостоке появились новые арт-объекты

Новые арт-объекты появились в бухте Патрокл во Владивостоке

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В бухте Патрокл во Владивостоке появились новые арт-объекты — ажурная смотровая вышка для наблюдений за природой и стол «Чабань», а также плавающая смотровая площадка «Визор» и выполненный в форме футляра «Сачок», предназначенный для переодевания на пляже. Как уточняет KP.RU, все перечисленные объекты были созданы благодаря участникам экспедиции «Открывая море Владивостоку».

Отмечается, что над концепцией упомянутой зоны отдыха работает 21 студент, в том числе архитекторы, антропологи и социологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Саки, Ульяновска и Владивостока.

Ранее сообщалось, что в Цейском заказнике в Северной Осетии появился новый арт-объект, изображающий покровителя диких животных Афсати в окружении зверей.

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    Варвара Кошечкина
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