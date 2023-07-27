В североосетинском заказнике появилось граффити с покровителем диких животных

В Цейском заказнике в Северной Осетии нарисовали покровителя диких животных

В Цейском заказнике в Северной Осетии появился новый арт-объект, изображающий покровителя диких животных Афсати в окружении зверей. Об этом сообщает канал «Россия».

Работу создали студенты художественного училища имени А. Джанаева. На восьмиметровом полотне изображены в том числе животные, обитающие на территории заказника.

Предполагается, что локация станет местом притяжения как для туристов, так и для жителей республики. Живопись планируют дополнить — облицевать стены камнем, тоже с изображением животных, а также стилизовать под общую задумку въездные ворота в заповедник и обустроить территорию кордона.

«Здесь же начинается экотропа на водопады. Входная группа будет разработана. То есть это место, надеюсь, совместными усилиями станет знаковым, интересным местом не только для приезжих иногородних туристов, но даже и местным будет интересно здесь посетить и посмотреть», — заявил директор Северо-Осетинского государственного заповедника Олег Дзалаев.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в поселке ГЭС на торце жилого дома номер 9/1 в рамках проекта фестиваля стрит-арта появится мурал, посвященный выдающемуся татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю. На проспекте Мусы Джалиля мурал нарисует местный художник Марат Билялов. Живопись появится и на здании школы номер 56.