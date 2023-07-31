В Приморье создадут большой парк для собак

В районе бухты Лазурная во Владивостоке появится парк для собак

В районе бухты Лазурная во Владивостоке захотели создать парк для собак. Как уточняет KP.RU, специальную зону возведут в рамках проекта «Животные города В», который реализуется в дальневосточной столице.

Отмечается, что в новом дог-парке будут предусмотрены зоны не только для выгула, но и для дрессировки животных.

Рассказывая об инициативах, связанных с помощью животным, помощник главы администрации Владивостока Яна Красицкая рассказала, что в этом году в городе появилось более 50 дог-боксов. «Следующим этапом хотим создать полноценный дог-парк, где горожане смогут отдыхать вместе со своими любимыми животными», — заявила она.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке появились новые арт-объекты.