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16:51, 31 июля 2023Моя страна

В Приморье создадут большой парк для собак

В районе бухты Лазурная во Владивостоке появится парк для собак

Фото: Anna Dudkova / Unsplash

В районе бухты Лазурная во Владивостоке захотели создать парк для собак. Как уточняет KP.RU, специальную зону возведут в рамках проекта «Животные города В», который реализуется в дальневосточной столице.

Отмечается, что в новом дог-парке будут предусмотрены зоны не только для выгула, но и для дрессировки животных.

Рассказывая об инициативах, связанных с помощью животным, помощник главы администрации Владивостока Яна Красицкая рассказала, что в этом году в городе появилось более 50 дог-боксов. «Следующим этапом хотим создать полноценный дог-парк, где горожане смогут отдыхать вместе со своими любимыми животными», — заявила она.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке появились новые арт-объекты.

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    Варвара Кошечкина
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