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06:05, 31 июля 2023Среда обитания

Москвичам предрекли эпоху холодных февралей

Океанолог Мухаметов: феврали в Москве станут холоднее из-за потепления в Арктике
СюжетПотепление в Арктике

Фото: Nikolay Korchekov / Reuters

Феврали в Москве станут холоднее из-за потепления в Арктике. Такую гипотезу выдвинул старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.

Ученый объяснил, что повышение температуры за Полярным кругом изменит циркуляцию атмосферы, что приведет к локальному похолоданию в Европе, затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России. «Ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее», — сказал он.

В мае Климатолог Алексей Кокорин рассказал, когда глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений. Он Кокорин назвал самым жарким годом в истории 2025 или 2026. «В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — объяснил климатолог. Он добавил, что процесс смены фаз запустится уже во второй половине 2023 года.

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    Марина Совина
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