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12:09, 31 июля 2023Экономика

Власти России объяснили необходимость фронтального сокращения расходов бюджета

Силуанов объяснил необходимость фронтального сокращения расходов бюджета на 10 %
Антон Силуанов. Архивное фото

Антон Силуанов. Архивное фото. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил необходимость фронтального сокращения расходов бюджета 2024 года по незащищенным статьям «финансово емкими задачами» в следующем году. Об этом глава Минфина заявил в интервью ТАСС.

Министр заявил, что ожидаемое снижение на десять процентов — это «не сокращение, а перераспределение, приоритизация расходов на новые цели». Он отметил, что правительство делает это каждый год.

Расходы бюджета России на 2024 год запланированы на уровне 29 триллионов рублей. Из них оптимизации подлежат только десять процентов от 4,5 триллиона, то есть 450 миллиардов рублей, сказал Силуанов. Он подчеркнул, что остальные расходы относятся к «защищенным» — в эту категорию входят зарплаты, пенсии, социальные выплаты, расходы на оборону и безопасность, а также большая часть трансфертов регионов.

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Министр уточнил, что сокращению подлежат расходы на проекты, которые возможно перенести на более позднее время. По его словам, министерства и ведомства определят самостоятельно, что можно оптимизировать, а что — нет. При этом все социальные расходы обеспечены бюджетными деньгами, заверил Силуанов.

Глава Минфина также назвал главную причину резкого ослабления рубля — по его словам, она заключается в изменении торгового баланса страны. Курс зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее, при этом импорт в Россию восстановился, а экспорт, в первую очередь нефтегазовый, сократился в денежном выражении. Среди других причин изменения курса Силуанов отметил сезон отпусков и уход иностранных компаний, что заметно повысило спрос на валюту внутри страны.

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