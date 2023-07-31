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07:00, 31 июля 2023Забота о себе

Коуч раскрыла неочевидные преимущества случайного секса

Секс-коуч Фэган: случайный секс позволяет экспериментировать, не опасаясь обид

Фото: Unsplash

Секс-коуч Шерил Фэган считает, что секс без обязательств позволяет больше экспериментировать в постели и откровеннее говорить на интимные темы. Другие неочевидные преимущества и риски случайного секса она раскрыла в беседа с Fashion Journal.

Фэгал отметила, что секс с привлекательным человеком, к которому нет серьезных чувств, может быть полезным и раскрепощающим опытом. По ее мнению, с таким партнером можно открыто говорить о своих фантазиях и предпочтениях, делать замечания и пробовать что-то новое, не опасаясь осуждения или обиды.

Если вы хотите развлекаться и исследовать свою сексуальность тем способом, который соответствует вашим ценностям, то, скорее всего, вы получите хороший опыт. Но если вы занимаетесь случайным сексом, чтобы почувствовать себя лучше, или втайне надеетесь на отношения, то это знак, что секс без обязательств вам не подходит

Шерил Фэганэксперт по отношениям
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Фэган предупредила, что эмоции в интимных отношениях трудно контролировать, и иногда один или оба партнера начинают испытывать более серьезные чувства, чем простое влечение. Чтобы не навредить друг другу, она посоветовала быть всегда честными и придерживаться установленных границ. По ее мнению, ревность, частая переписка на несексуальные темы и эмоциональная связь являются признаками, что отношения без обязательств выходят за первоначальные рамки.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Луценко перечислила плюсы секса для здоровья. По ее мнению, половая активность способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти и существенно снижает риск многих заболеваний.

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    Наталья Обрядина
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