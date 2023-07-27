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02:00, 27 июля 2023Забота о себе

Россиянам перечислили плюсы секса для здоровья

Гинеколог Луценко назвала плюсами секса повышение стрессоустойчивости и улучшение памяти

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексуальная активность способствует повышению стрессоустойчивости, улучшению памяти и существенно снижает риск многих заболеваний, заявила акушер-гинеколог Ольга Луценко. О положительном влиянии регулярной интимной близости на здоровье она рассказала в беседе с KP.RU.

Прежде всего, объяснила Луценко, секс провоцирует выработку четырех основных «гормонов счастья»: эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина. Они, среди прочего, усиливают кровоснабжение жизненно важных внутренних органов, включая мозг, сердце и почки. Также всплеск гормонов счастья благоприятно сказывается на состоянии нервной системы. Это в свою очередь повышает стрессоустойчивость, улучшает память, быстроту внимания и другие когнитивные способности, сообщила врач.

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Еще одним плюсом регулярных половых контактов Луценко назвала профилактику многих женских и мужских болезней, так как усиление кровотока в области гениталий позволяет избежать застойных явлений в малом тазу. По ее словам, секс также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, потому что по энергозатратам равноценен тренировке в фитнес-клубе.

Наконец, после интимной близости в организме обоих партнеров вырабатывается большое количество гормона пролактина, способствующего расслаблению и нормализации сна, заключила Луценко.

Ранее социолог Алисия Уокер назвала три фактора, которые являются главными составляющими отличного секса. По ее словам, ключевыми факторами для хорошего полового акта являются оргазм, эмоциональная связь и романтическая химия между партнерами.

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    Наталья Обрядина
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