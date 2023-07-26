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07:05, 26 июля 2023Забота о себе

Названы три главные составляющие отличного секса

Социолог Алисия Уокер: оргазм, связь и химия являются ключевыми факторами отличного секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Социолог Алисия Уокер назвала три фактора, которые являются главными составляющими отличного секса. Ее мнение приводит PsyPost.

По словам Уокер, ключевыми факторами для хорошего полового акта являются оргазм, эмоциональная связь и романтическая химия между партнерами. Такие выводы специалистка сделала после опроса 78 человек. «Некоторые говорили, что для хорошего секса нужен хотя бы один оргазм. Другие — что оргазм не требуется. Кто-то сказал, что необходима эмоциональная связь, а другие считали, что она не нужна», — рассказала Уокер.

Согласно публикации в журнале Sexuality & Culture, 52 из 78 участников исследования назвали эмоциональную связь ключевым фактором хорошего секса, 45 респондентов ценят оргазм, а 36 — романтическую химию между партнерами. При этом 20 человек заявили, что хороший половой акт возможен без оргазма, а 16 готовы обойтись без романтических или дружеских чувств к партнеру.

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Уокер подчеркнула, что опрос продемонстрировал значительное разнообразие представлений людей о хорошей половой жизни. По ее словам, в том, что один человек считает великолепным в постели, другой может видеть признак плохого и даже ужасного секса. Поэтому, продолжила Уокер, парам следует обсуждать эти темы, прежде чем вступать в интимные отношения.

Ранее секс-коуч Елена Кондрашева рассказала, что каждая вторая пара хотя бы раз сталкивалась с проблемами в сексе. По ее мнению, о трудностях в интимной жизни свидетельствуют замена секса мастурбацией.

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    Екатерина Улитина
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