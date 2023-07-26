Названы три главные составляющие отличного секса

Социолог Алисия Уокер: оргазм, связь и химия являются ключевыми факторами отличного секса

Социолог Алисия Уокер назвала три фактора, которые являются главными составляющими отличного секса. Ее мнение приводит PsyPost.

По словам Уокер, ключевыми факторами для хорошего полового акта являются оргазм, эмоциональная связь и романтическая химия между партнерами. Такие выводы специалистка сделала после опроса 78 человек. «Некоторые говорили, что для хорошего секса нужен хотя бы один оргазм. Другие — что оргазм не требуется. Кто-то сказал, что необходима эмоциональная связь, а другие считали, что она не нужна», — рассказала Уокер.

Согласно публикации в журнале Sexuality & Culture, 52 из 78 участников исследования назвали эмоциональную связь ключевым фактором хорошего секса, 45 респондентов ценят оргазм, а 36 — романтическую химию между партнерами. При этом 20 человек заявили, что хороший половой акт возможен без оргазма, а 16 готовы обойтись без романтических или дружеских чувств к партнеру.

Уокер подчеркнула, что опрос продемонстрировал значительное разнообразие представлений людей о хорошей половой жизни. По ее словам, в том, что один человек считает великолепным в постели, другой может видеть признак плохого и даже ужасного секса. Поэтому, продолжила Уокер, парам следует обсуждать эти темы, прежде чем вступать в интимные отношения.

Ранее секс-коуч Елена Кондрашева рассказала, что каждая вторая пара хотя бы раз сталкивалась с проблемами в сексе. По ее мнению, о трудностях в интимной жизни свидетельствуют замена секса мастурбацией.