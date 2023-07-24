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10:57, 24 июля 2023Забота о себе

Секс-коуч назвала свидетельствующие о проблемах в отношениях сигналы

Фото: Atharva Dharmadhikari / Unsplash

О серьезных проблемах в интимной жизни сигнализирует ряд красноречивых признаков, в том числе замена секса мастурбацией, уверена секс-коуч, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева. Некоторые другие свидетельствующие о кризисе в этой сфере отношений сигналы она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Кондрашева заявила, что каждая вторая пара хотя бы раз в совместной жизни сталкивалась с проблемами в сексе. Причины их возникновения весьма разнообразны, но проявления всегда достаточно типичны. В частности, по словам коуча, о кризисе в интимной сфере сигнализирует замена секса с партнером тайной мастурбацией в ванной.

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Насторожиться стоит и в том случае, если у партнеров с изначально схожей половой конституцией раньше секс был стабильно частым, а желание близости — обоюдным, а сейчас «раз в неделю — уже успех», продолжила Кондрашева.

Обычно причин для отказа от секса всегда находится масса: и партнер уже не кажется привлекательным, и голова болит, и сил что-то совсем нет. Да и в целом интимная близость уже не кажется чем-то важным и нужным — мастурбация тайком в тишине ванной комнаты как-то привлекательнее

Елена Кондрашевасекс-коуч

В качестве еще одного тревожного сигнала коуч выделила отказ от секса в пользу решения бытовых проблем. Если одному из партнеров проще заняться уборкой, готовкой или ремонтом, чем провести время в постели с любимым человеком, самое время бить тревогу и выяснить, в чем причина внезапной утраты интереса к сексу, подытожила Кондрашева.

Ранее психолог и сексолог Олеся Полевичок назвала основные преимущества интимной близости утром. Секс после пробуждения дарит заряд бодрости и позитива на весь день, уверена специалистка.

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    Наталья Обрядина
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