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21:45, 31 июля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Рогов заявил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра упреждающими ударами

Фото: Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по форсированию Днепра на время сорваны после нанесения упреждающих ударов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прошлой ночью российские военные нанесли упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. «Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — заявил Рогов.

Он также рассказал, что противник стягивает силы на правом берегу Днепра в Никополе и Марганце Днепропетровской области, откуда и планировал начинать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля. По его словам, это время определено украинской стороной как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища.

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    Марина Совина
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