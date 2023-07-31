Россияне задолжали почти 900 миллиардов рублей за ЖКУ

Росстат: долг россиян за ЖКУ вырос до 876,4 млрд рублей за I квартал 2023 года

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) приблизились к 900 миллиардам рублей. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что по итогам I квартала общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.

При этом в службе уточнили, что перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги россиян увеличились на 15,8 процентов, а перед управляющими компаниями (УК) они выросли на 1,2 процента. Среди причин роста долгов эксперты назвали снижение доходов россиян, а также нежелание граждан платить оплачивать коммунальные услуги.

Ранее председатель Московского жилищного союза Константин Крохин предупредил, что проживающие в находящейся в социальном найме квартире граждане могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины.