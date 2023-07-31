Президент Киргизии полетел в салоне эконом-класса на юг республики

Президент Киргизии Жапаров полетел в салоне эконом-класса на юг республики

Президент Киргизии Садыр Жапаров полетел в салоне эконом-класса на юг республики. Об этом сообщает РИА Новости на эфир гостелеканала «Ала-Тоо 24».

Уточняется, что Жапаров отправился в город Джалал-Абад на обычном самолете вместе с народом, без люкса и комфорта. Журналист телеканала предположил, что никто не ожидал оказаться на одном борту с президентом. Как отмечается, глава государства находился в эконом-классе рядом с главой госкомитета нацбезопасности Камчыбеком Ташиевым и несколькими сопровождающими.

Ранее журналисты обратили внимание на обувь, в которой Жапаров появился на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На размещенных в сети кадрах, где президент страны приветствует российского коллегу Владимира Путина, видно, что у туфель киргизского лидера красная подошва. При этом он был одет в черный костюм и белую рубашку. Его образ дополнял коричневый галстук.