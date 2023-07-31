Двое российских детей получили удар током во время катания на лошади

В Туве двое детей 13 и 17 лет получили удар током во время катания на лошади

В Республике Тува двое детей получили удар током, когда катались на лошади. Об этом сообщается на сайте прокуратуры по российскому региону.

По информации правоохранителей, 28 июля трое детей ехали на лошадях из села Аржаан в сторону чабанской стоянки. Когда они передвигались по болотистой местности, один из детей левой рукой задел провод, который свисал с электростолба, в результате ожоги получили двое несовершеннолетних, которые ехали на одной лошади.

Одному из пострадавших провели операцию и положили в реанимацию, другого поместили в хирургической отделение. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. После случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в Подмосковье подросток забросил удочку в озеро во время рыбалки и попал в больницу. Забрасывая удочку в озеро, он зацепил леской за провода и получил термический ожог кистей рук.