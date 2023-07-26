Под Москвой подросток забросил удочку в озеро на рыбалке и попал в больницу

В Подмосковье подросток зацепил удочкой высоковольтные провода и попал в больницу

В Подмосковье подросток забросил удочку в озеро во время рыбалки и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации авторов канала, 13-летний школьник рыбачил в микрорайоне Востряково в Домодедово. Забрасывая удочку в озеро, он зацепился леской за провода и получил термический ожог кистей рук.

Пострадавшего доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Других подробностей о случившемся пока нет.

Ранее супруги с пятилетним внуком пропали во время рыбалки на реке Лене в Иркутской области. Россияне должны были вернуться спустя два дня после начала рыбалки, однако так и не появились.