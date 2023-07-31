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18:19, 31 июля 2023Бывший СССР

Депутат Рады сложил мандат после слухов об отдыхе за рубежом

Депутат Рады Холодов сложил мандат после слухов об отдыхе на Кипре

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий после слухов об отдыхе за рубежом. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Председатель Рады опубликовал заявление народного депутата о сложении мандата.

Ранее украинские журналисты выяснили, что Холодов выехал с Украины в январе 2023 года и больше не возвращался в страну. По их информации, Холодов проживает на Кипре вместе с семьей, где у него есть усадьба недалеко от города Лимасол.

Все это время он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал. При этом жена Холодова купила на острове долю в местном салоне красоты, также ей принадлежит салон свадебных и вечерних нарядов.

О выезде Холодова за рубеж журналисты узнали еще в начале апреля. Тогда в партии «Слуга народа» это объяснили гуманитарной миссией.

Ранее на Украине объяснили причины роста коррупционных скандалов. Причиной назвали «идеальный шторм».

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    Александр Слабиев
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