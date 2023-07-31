Депутат Рады сложил мандат после слухов об отдыхе за рубежом

Депутат Рады Холодов сложил мандат после слухов об отдыхе на Кипре

Депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий после слухов об отдыхе за рубежом. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука.

Председатель Рады опубликовал заявление народного депутата о сложении мандата.

Ранее украинские журналисты выяснили, что Холодов выехал с Украины в январе 2023 года и больше не возвращался в страну. По их информации, Холодов проживает на Кипре вместе с семьей, где у него есть усадьба недалеко от города Лимасол.

Все это время он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал. При этом жена Холодова купила на острове долю в местном салоне красоты, также ей принадлежит салон свадебных и вечерних нарядов.

О выезде Холодова за рубеж журналисты узнали еще в начале апреля. Тогда в партии «Слуга народа» это объяснили гуманитарной миссией.

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