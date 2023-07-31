ЦБ: инфляция в России в 2023 году составит 5–6,5%, ВВП вырастет на 1,5-2,5%

По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 5-6,5 процента, ожидает Центробанк (ЦБ). К ключевому уровню в 4 процента показатель сможет вернуться только в 2024 году и в последующие годы будет держаться на этом уровне. Об этом сказано в новом докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Банк России ухудшил прогноз по инфляции в 2023 году — ранее он называл диапазон 4,5-6,5 процента. Пересмотр связан с тем, что в том числе на фоне резкого ослабления рубля в последние месяцы рост цен в России ускорился, и текущие темпы инфляции уже превысили четыре процента в пересчете на год. При этом, в отличие от предыдущих кварталов, ускорялся рост стоимости не только услуг, но и товаров, подчеркивает ЦБ.

В связи с существенным усилением проинфляционных рисков регулятору потребуется более высокая траектория ключевой ставки. Центробанк повысил среднюю за год ключевую ставку на 2023 год до 7,9-8,3 процента, на следующий — до 8,5-9,5 процента годовых. В дальнейшем, по мере стабилизации инфляции до целевого уровня и снижения инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет постепенно возвращаться к своему диапазону 5,5-6,5 процента.

В то же время регулятор улучшил прогноз по темпам роста ВВП в 2023 году — показатель составит 1,5-2,5 процента. В 2024 году ВВП увеличится на 0,5-2,5 процента, в 2025-м — на 1-2 процента, в 2026-м — на 1,5-2,5 процента. ЦБ объясняет, что внутренний спрос экономики почти завершил восстановление после спада весной 2022 года. Исключением являются отдельные секторы, которые испытывают серьезные ограничения в части экспортных возможностей.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что для страны в 2023 году идеальным уровнем инфляции будет показатель в 5 процентов.