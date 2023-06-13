Путин назвал нужный России уровень роста цен

Президент России Путин назвал инфляцию ниже пяти процентов «не очень большим подарком»

По итогам 2023 года инфляция в России составит около пяти процентов, как и прогнозирует Центробанк, в настоящее время она остается на уровне 2,3 процента. Об этом на встрече с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он назвал рост цен ниже этого уровня «не очень большим подарком», а вот «пятерочка» — это то, что нужно. При этом глава государства подчеркнул, что в Европе инфляция больше — 7-7,5 процента, кроме того, там растет безработица.

В соответствии с текущим прогнозом ЦБ, по итогам года инфляция в России составит 4,5-6,5 процента. По итогам последнего заседания, состоявшегося 9 июня, регулятор не стал менять цифры, однако указал, что рост цен ускоряется.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подтвердила намерение выйти на целевой уровень в четыре процента в 2024 году, но признала, что эффект от ужесточения санкционной политики Запада пока неясен. При усложнении расчетов и затруднении импорта базовые параметры могут пересмотреть.

Одним из возможных факторов, который может повлиять на динамику цен, в ЦБ считают чрезмерное ослабление курса рубля, что приведет к росту стоимости импортных товаров. Во вторник, 13 июня, доллар и евро обновили локальные максимумы, причем американская валюта поднялась на уровень апреля 2022 года.