Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:06, 31 июля 2023Культура

Джонни Деппа заметили с тростью

Американского актера Джонни Деппа заметили с тростью перед концертом в Бостоне

Фото: Patriot Pics / BACKGRID / Legion-Media

Американского актера и певца Джонни Деппа заметили с тростью перед его концертом в Бостоне, США, после травмы лодыжки. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что изначально концерт группы артиста The Hollywood Vampires был отложен из-за травмы. Подчеркивается, что Депп выглядел счастливым в преддверии шоу.

Ранее стало известно, что Депп потерял сознание в номере отеля перед концертом в Будапеште. Артисту стало плохо перед выступлением The Hollywood Vampires. В его номер вызвали врача. Перед случившимся Депп не появился на саундчеке коллектива, однако это не вызвало никаких подозрений, так как музыкант делал подобное ранее. Причины потери сознания менеджмент Деппа предпочел не раскрывать.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН раскритиковали атаки БПЛА в Москве

    На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдут бесплатные лекции и концерты

    Сотрудников Минцифры перевели на удаленку после атаки дронов на Москву

    Первую летную «Ангару» отправят на Восточный осенью

    Россиянка бросила коктейль Молотова в военкомат

    «Наполи» заинтересовался легионером «Зенита»

    Найденный у россиянина схрон с оружием и наркотиками попал на видео

    В Канаде из-за пожара решили эвакуировать целый город

    Путешествующий по миру уличный музыкант лишился денег на таможне и обезумел

    Названа новая угроза от сброса воды с «Фукусимы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости