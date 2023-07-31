Американского актера Джонни Деппа заметили с тростью перед концертом в Бостоне

Американского актера и певца Джонни Деппа заметили с тростью перед его концертом в Бостоне, США, после травмы лодыжки. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что изначально концерт группы артиста The Hollywood Vampires был отложен из-за травмы. Подчеркивается, что Депп выглядел счастливым в преддверии шоу.

Ранее стало известно, что Депп потерял сознание в номере отеля перед концертом в Будапеште. Артисту стало плохо перед выступлением The Hollywood Vampires. В его номер вызвали врача. Перед случившимся Депп не появился на саундчеке коллектива, однако это не вызвало никаких подозрений, так как музыкант делал подобное ранее. Причины потери сознания менеджмент Деппа предпочел не раскрывать.