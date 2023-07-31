Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 31 июля 2023Силовые структуры

Россиянка бросила коктейль Молотова в военкомат

Полиция задержала жительницу Калуги, бросившую коктейль Молотова в военкомат

Фото: Pablo Rojas Madariaga / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция задержала жительницу Калуги, которая бросила коктейль Молотова в здание местного военкомата на улице Суворова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью, крича, что она «все взорвет», а в ее сумке находится граната.

После задержания полицейские не нашли у нее гранаты, но при ней были коктейли Молотова. В результате поджога было повреждено здание, никто не пострадал.

Ранее 31 июля сообщалось, что в Архангельской области 76-летнего российского пенсионера задержали за попытку поджога военкомата. Во время обыска на компьютере у него нашли переписку с неким куратором, убедившим его в том, что в здании находятся люди, причастные к госизмене, которых необходимо наказать. Вербовщик уговорил дедушку изготовить коктейль Молотова, с которым пенсионер направился к зданию военкомата.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН раскритиковали атаки БПЛА в Москве

    На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдут бесплатные лекции и концерты

    Сотрудников Минцифры перевели на удаленку после атаки дронов на Москву

    Первую летную «Ангару» отправят на Восточный осенью

    Россиянка бросила коктейль Молотова в военкомат

    «Наполи» заинтересовался легионером «Зенита»

    Найденный у россиянина схрон с оружием и наркотиками попал на видео

    В Канаде из-за пожара решили эвакуировать целый город

    Путешествующий по миру уличный музыкант лишился денег на таможне и обезумел

    Названа новая угроза от сброса воды с «Фукусимы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости