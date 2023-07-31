Россиянка бросила коктейль Молотова в военкомат

Полиция задержала жительницу Калуги, бросившую коктейль Молотова в военкомат

Полиция задержала жительницу Калуги, которая бросила коктейль Молотова в здание местного военкомата на улице Суворова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина бросила бутылку с зажигательной смесью, крича, что она «все взорвет», а в ее сумке находится граната.

После задержания полицейские не нашли у нее гранаты, но при ней были коктейли Молотова. В результате поджога было повреждено здание, никто не пострадал.

Ранее 31 июля сообщалось, что в Архангельской области 76-летнего российского пенсионера задержали за попытку поджога военкомата. Во время обыска на компьютере у него нашли переписку с неким куратором, убедившим его в том, что в здании находятся люди, причастные к госизмене, которых необходимо наказать. Вербовщик уговорил дедушку изготовить коктейль Молотова, с которым пенсионер направился к зданию военкомата.

