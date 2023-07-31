Российский пенсионер попытался сжечь военкомат из-за обвиняемых в госизмене

В Архангельской области задержали пенсионера, пытавшегося поджечь военкомат

В Архангельской области 76-летнего российского пенсионера задержали за попытку поджога военкомата. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, во время обыска на компьютере обвиняемого нашли переписку с неким куратором, убедившим его в том, что в здании находятся люди, участвующие в госизмене, которых необходимо наказать. Вербовщик уговорил дедушку изготовить коктейль Молотова, с которым пенсионер направился к зданию военкомата.

Диверсия не удалась — брошенная в окно кабинета бутылка угодила в стену, горючая жидкость стекла на траву. Пламя потушила охранявшая здание сотрудница полиции. Пенсионер пытался сбежать с места преступления, но был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 31 июля сообщалось, что в Казани 62-летнюю пенсионерку задержали за попытку поджога военкомата.