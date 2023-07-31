Российскую пенсионерку задержали за поджог здания военкомата в Казани

Задержанная за поджог россиянка рассказала, что действовала «по требованию ФСБ»

В Казани 62-летнюю пенсионерку задержали за попытку поджога военкомата. Об этом в понедельник, 31 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, женщина облила стену военного комиссариата на Кызыл-Армейской улице бензином и подожгла. Сразу после задержания она заявила, что сделала это якобы по требованию сотрудников ФСБ. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужбы и велели выполнить их требования, пригрозив проблемами дочери.

В отношении пенсионерки завели уголовное дело об уничтожении чужого имущества и отправили ее под подписку о невыезде.

30 июля сообщалось, что в Крыму учительницу русского языка задержали за брошенный в военкомат коктейль Молотова.