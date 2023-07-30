Учительницу русского языка задержали за брошенный в военкомат коктейль Молотова
В Феодосии задержали 51-летнюю россиянку, бросившую коктейль Молотова в здание военкомата. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, вечером 29 июля женщина достала из авоськи бутылку с зажигательной смесью и бросила в здание. До цели зажигательный заряд не долетел. От разлившейся горючей смеси загорелся асфальт и обувь диверсантки. Подозреваемую поймала проходившая мимо туристическая группа, перед этим она успела сообщить кому-то по телефону о своем задержании. Выяснилось, что нарушительница порядка работает в Крыму учителем русского языка и литературы.
На допросе она рассказала, что получила задание на поджог военкомата он некоего куратора в Тelegram.
24 июля сообщалось, что трое жителей Выборга получили от 6 до 13 лет за попытку поджога военкомата.