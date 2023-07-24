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17:07, 24 июля 2023Силовые структуры

Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет

Трое жителей Выборга получили от 6 до 13 лет за попытку поджога военкомата

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Второй окружной военный суд вынес приговор троим жителям Выборга, которые пытались поджечь местный военкомат. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Евгений Лагойда и Эльдар Воскресенский признаны виновным в покушении на теракт, их сообщник Юрий Загурских — в организации террористической деятельности. Суд дал им от 6 до 13 лет лишения свободы, причем первые два-три года они проведут в тюрьме, а затем их переведут в колонию строгого режима.

В суде фигуранты дела заявили, что преступление не было доведено ими до конца из-за появившегося охранника военкомата. Лагойда и Загурских признали вину и заключили досудебное соглашение. Их дело рассматривалось в особом порядке. Воскресенский отверг свою вину, заявив, что приехал к военкомату, чтобы отговорить Лагойду от поджога.

Воскресенский был ранее судим за разбой, у Загурских имеются судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, наркотики и ложный донос.

Сотрудники ФСБ задержали их 9 сентября 2022 года.

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    Любовь Ширижик
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