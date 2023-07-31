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04:06, 31 июля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о начале нового этапа контрнаступления ВСУ

CNN: усилия ВСУ на фронте указывают на начало нового этапа контрнаступления

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Усилия украинских военных на фронте указывают на начало нового этапа контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечают журналисты, ВСУ удваивают усилия по прорыву обороны российских сил. По словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, на начало нового этапа также указывает информация о том, что Украина кинула в бой батальоны и бригады полного состава.

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    Марина Совина
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