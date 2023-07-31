Раскрыты удешевляющие образ модные ошибки

Блогерша Элоиза Дале объяснила, что невыглаженная одежда удешевляет образ

Блогерша Элоиза Дале раскрыла модные ошибки, которые удешевляют образ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь юзерша, чей блог насчитает 62,7 тысячи подписчиков, обратила внимание на невыглаженную одежду. «Это может заставить дорогой предмет гардероба выглядеть очень дешево. Если сравнивать мятую рубашку с выглаженной, то вторая выглядит дороже и стильнее», — объяснила Дале.

Вдобавок девушка выделила одежду неонового цвета. Однако она отметила, что туфли на каблуках подобного тона могут отлично сочетаться с другими вещами.

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