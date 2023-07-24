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18:53, 24 июля 2023Ценности

Стилист перечислил россиянкам визуально старящие ошибки в макияже

Визажист Иван Субота: чрезмерно сухой контуринг подчеркивает несовершенства кожи

Фото: freestocks / Unsplash

Стилист и визажист Иван Субота перечислил россиянкам визуально старящие ошибки в макияже. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 24 июля.

В первую очередь эксперт заявил, что внешний вид женщины во многом зависит от качества кожи, ее наполненности и набора уходовой и декоративной косметики. «Главным промахом может быть неправильно подобранный тональник или консилер. Если они слишком плотные, то сразу акцентируют даже мелкие морщинки, подчеркивая все несовершенства кожи. Кроме того, слишком большое количество пудры — прямая дорога к уставшему лицу», — уточнил он.

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Специалист добавил, что не стоит делать чрезмерно сухой контуринг, а также слишком темные и низко нанесенные румяна.

В список неудачных декоративных средств, по мнению Суботы, входят черный карандаш для подводки нижнего века, тушь с комочками и кукольные искусственные ресницы. Также он назвал яркие, темные и матовые помады, сухой хайлайтер и матирующую базу, которые подчеркивают мимические морщины.

Избегайте нескольких акцентов в макияже. Это не сработает эффектно. Результатом будет уставшее и несвежее лицо. Неправильно подобранные по цветам и сочетаемости средства для мейкапа также будут придавать возраст и болезненный вид

Иван Суботастилист и визажист

Ранее в июле Иван Субота перечислил россиянам эффективные способы предотвратить облысение. Специалист рассказал, что снизить риск облысения поможет плазмотерапия. Кроме того, Субота рекомендовал обращаться за услугами мезотерапии, которая способствует возобновлению роста волос.

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    Екатерина Ештокина
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