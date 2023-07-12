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16:21, 12 июля 2023Ценности

Россиянам перечислили эффективные способы борьбы с облысением

Стилист и визажист Иван Субота: плазмотерапия поможет в борьбе с облысением

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Стилист и визажист Иван Субота перечислил россиянам эффективные способы предотвратить облысение. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт предупредил, что вид и форма алопеции диагностируется трихологом и эндокринологом. По его словам, борьба с потерей волос будет удачной, если человек соблюдает назначения врача, а также посещает салон красоты и ухаживает за собой дома.

Специалист рассказал, что снизить риск облысения поможет плазмотерапия. Кроме того, Субота порекомендовал обращаться за услугами мезотерапии, которая способствует возобновлению роста волос.

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Помимо этого, стилист напомнил о важности салонных процедур с фармацевтическими линейками для кожи головы и локонов. «Стоит обязательно делать пилинги разной процентности, сыворотки для роста и детокса. Также важно пройти курс массажа головы для нормализации кровоснабжения волосяных фолликулов», — пояснил он.

В заключение собеседник издания отметил пользу дарсонвализации, которая укрепляет волосяной покров и останавливает процесс поредения прядей.

Ранее Субота перечислил россиянкам действенные способы восстановить волосы после отпуска. Специалист посоветовал сделать салонные процедуры, которые способны очистить кожу головы и восстановить структуру прядей по длине.

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    Екатерина Ештокина
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