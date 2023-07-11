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16:21, 11 июля 2023Ценности

Стилист перечислил россиянам способы восстановить волосы после отпуска

Стилист Субота: ополаскивание минеральной водой поможет восстановить волосы после отпуска

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Стилист Иван Субота перечислил россиянкам действенные способы восстановить волосы после отпуска. Его комментарий публикует «Газета.Ru».

В первую очередь специалист посоветовал сделать салонные процедуры, которые способны очистить кожу головы и восстановить структуру прядей по длине. «Если у вас нет возможности записаться к стилисту, пересмотрите свой домашний уход. Используйте шампуни глубокой очистки, чтобы удалить остатки морской соли. Ополаскивайте локоны минеральной водой комнатной температуры», — добавил он.

Помимо этого, по словам Суботы, увлажнить волосы помогут добавленные в шампунь несколько капель масла авокадо или макадамии.

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В заключение эксперт отметил, что защитить волосы во время отдыха от воздействия солнца и морской соли можно несмываемыми ночными кремами и сыворотками.

Ранее в июле историк моды Александр Васильев перечислил россиянам необходимые для отпуска вещи. Эксперт сообщил, что на отдыхе необходимо иметь минимум два купальника и подходящее к ним по цвету парео. Он отметил, что также стоит выбрать предметы гардероба для вечерних прогулок, которые сочетаются между собой.

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    Екатерина Ештокина
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