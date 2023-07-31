Шойгу заявил о переброске ВСУ новых сил на штурм российских позиций

Шойгу заявил, что командование ВСУ бросает новые силы на штурм позиций России

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает новые силы на штурм российских позиций. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

По его словам, противнику не удалось продвинуться вперед из-за грамотно построенной обороны ВС России и умелой организации системы огня. Помимо этого, роль в сдерживании ВСУ сыграли профессиональные действия российских военных и их выдержка и упорство, подчеркнул Шойгу.

Министр обороны поблагодарил всех участников спецоперации и подчеркнул, что им удалось взять под контроль населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также станцию железной дороги Молчановка на купянском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ активизировались, но успеха они не добились. Рсновные боестолкновения фиксировались на направлении главного удара — на запорожском направлении, уточнил он.