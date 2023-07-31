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13:48, 31 июля 2023Россия

Шойгу заявил о переброске ВСУ новых сил на штурм российских позиций

Шойгу заявил, что командование ВСУ бросает новые силы на штурм позиций России

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает новые силы на штурм российских позиций. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

По его словам, противнику не удалось продвинуться вперед из-за грамотно построенной обороны ВС России и умелой организации системы огня. Помимо этого, роль в сдерживании ВСУ сыграли профессиональные действия российских военных и их выдержка и упорство, подчеркнул Шойгу.

Министр обороны поблагодарил всех участников спецоперации и подчеркнул, что им удалось взять под контроль населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также станцию железной дороги Молчановка на купянском направлении.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ активизировались, но успеха они не добились. Рсновные боестолкновения фиксировались на направлении главного удара — на запорожском направлении, уточнил он.

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    Анастасия Шейкина
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