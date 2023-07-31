Странный обряд со свечами перед подъездом в российском городе попал на видео

Baza: в Батайске женщины провели обряд со свечами перед подъездом жилого дома

Странный обряд перед подъездом жилого дома в Батайске Ростовской области провели неизвестные женщины, он попал на видео. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах запечатлены женщины в белых одеяниях и со свечами в руках. Одна из них обращается к некоему «великому богу» с просьбой «обуздать тех», кто обижает ее внука. По словам жителей дома в российском городе, на видео — цыгане, которые якобы хотят их проклясть из-за какого-то бытового конфликта.

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