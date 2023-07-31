Участница популярного шоу сравнила пребывание на проекте с тюремным заключением

Участница шоу «Пацанки» Малышенко заявила, что на проекте у нее забрали паспорт

Участница седьмого сезона популярного реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Виолетта Малышенко заявила, что редакторы программы забрали у нее паспорт и мобильный телефон на время съемок. В эфире подкаста «Чай у Чаны», запись которого доступна на YouTube, она сравнила пребывание на проекте с тюремным заключением.

«У нас ни телефонов, ни паспортов не было, вообще ничего. Все забрали. (...) Ты в каком-то, грубо скажу, заключении, где ты не можешь ***** [ничего] делать», — сказала Малышенко, вспоминая участие в «Пацанках».

Она также сообщила, что в доме, где проживали участницы программы, в туалетах стояли камеры наблюдения. По словам Малышенко, ей приходилось заклеивать их каждый раз, когда она заходила в уборную. Она добавила, что операторам было разрешено снимать участниц шоу голыми.

Малышенко уточнила, что знала об этих правилах шоу, так как они все были прописаны в ее контракте с каналом.

Ранее победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева раскрыла судьбу участниц проекта. Она рассказала, что многие героини передачи после окончания съемок вернулись к прежнему образу жизни.