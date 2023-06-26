Победительница «Пацанок» раскрыла судьбу участниц шоу после съемок

Победительница «Пацанок» Медведева: многие участницы шоу вернулись к прежнему образу жизни

Победительница реалити-шоу «Новые пацанки» на канале «Пятница!» Кира Медведева заявила, что многие участницы телепроекта после окончания съемок вернулись к прежнему образу жизни. О судьбе героинь программы она рассказала в интервью шоу «Известь» на YouTube.

По мнению Медведевой, программа «Пацанки» не меняет участниц на 100 процентов, а лишь дает им инструменты для перемен. Она заявила, что единственной переменой в жизни многих героинь телешоу стало то, что после программы у них «появились какие-то подписчики и деньги. «Они вернулись к старой жизни», — раскрыла победительница «Новых пацанок».

Вместе с тем, по словам звезды телепроекта, ей достоверно известно о нескольких примерах, когда бывшие участницы «Пацанок» после съемок действительно кардинально поменяли жизнь к лучшему.

Ранее Медведева призналась, что после завершения «Новых пацанок» столкнулась с депрессией. Кроме того, по словам победительницы проекта, ей было тяжело из-за того, что в родном Нижнем Новгороде ее стали узнавать на улицах.

