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11:43, 15 марта 2023Интернет и СМИ

Победительница популярного российского шоу рассказала о депрессии после проекта

Победительница шоу «Пацанки» рассказала, что у нее была депрессия после проекта

Кадр: TeenDaily media / YouTube

Победительница шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница!» Кира Медведева призналась, что после завершения проекта столкнулась с депрессией. О том, почему после окончания съемок у нее началась апатия, Медведева рассказала в интервью для YouTube-канала TeenDaily media.

«У меня случилась послепроектная депрессия, апатия из-за того, что все закончилось», — поделилась Медведева. По ее словам, за четыре месяца съемок она привыкла к постоянному вниманию и камерам. «А тут одним днем все заканчивается, тебе выдают телефон и говорят: "Иди стартуй в свободную жизнь". А ты уже отвык так жить», — посетовала она.

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Кроме того, победительница популярного российского телешоу отметила, что, вернувшись в родной Нижний Новгород, столкнулась с тем, что люди начали узнавать ее на улице. Однако Медведева оказалась не готова к такому вниманию.

«Я пыталась избежать всего этого. Я просто закрылась дома на три дня. Лежала, убрала телефон и пыталась понять, что происходит. Но так и не поняла. (...) Как будто мне одной не рассказали, что делать после проекта с этой медийностью, известностью. Я не была готова, меня это тоже надломило», — поделилась участница проекта и добавила, что в итоге решила переехать в Москву.

Ранее Медведева рассказала, что стало самым сложным для нее во время съемок. По словам победительницы шоу, на проекте ей было непросто избавляться от стереотипов о женщинах.

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Оксана Петина
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