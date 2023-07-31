ЮАР пригласили на мирные переговоры по Украине

ЮАР пригласили на запланированные в Саудовской Аравии переговоры по Украине

ЮАР пригласили на запланированные в Саудовской Аравии мирные переговоры по Украине, сообщил представитель офиса президента Южноафриканской Республики Винсент Магвенья. Его слова передает РИА Новости.

«Да, Южно-Африканская Республика была приглашена», — сказал он, добавив, что предстоящие переговоры станут продолжением секретной встречи в Копенгагене 24 июня, в которой приняли участие представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

По данным газеты The Wall Street Journal, переговоры должны состояться в Джидде с 5 по 6 августа. На них уже пригласили представителей примерно 30 стран, в их числе — Украина, западные государства, Бразилия и Индия. России в этом списке нет.