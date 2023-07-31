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08:59, 31 июля 2023Среда обитания

Владелец IKEA избавился от штаб-квартиры в России

«Ведомости»: владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в России

Фото: Yves Herman / Reuters

Шведская компания Ingka Centres, владеющая сетью гипермаркетов IKEA и торговыми центрами «Мега», продала штаб-квартиру в России. Об этом сообщают «Ведомости».

Компания избавилась от офисного комплекса «Химки бизнес-парк», в котором располагалась штаб-квартира. Площадь здания составляет 42 тысячи квадратный метров, оно располагается на улице Ленинградской в Химках. Сделку подтвердили два консультанта, в прошлом работавшие с Ingka Centres.

Новым владельцем объекта стала фирма «КЛС-Химки», принадлежащая Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну, их дальнейшие планы на недвижимость неизвестны. Собеседники издания рассказали, что Ingka Centres рассчитывала получить за комплекс около четырех миллиардов рублей. Эксперты оценили актив в 4-6,3 миллиарда рублей.

Ранее в июле стало известно, что с IKEA могут взыскать более двух миллиардов рублей за отказ строить новую «Мегу» под Санкт-Петербургом. Иск в суд к компании подал Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ).

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    Александра Качан
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