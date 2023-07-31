Власти Крыма опровергли сообщения о взрывах в Симферополе

Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщения о взрывах в Симферополе

Информация о взрывах в Симферополе не соответствует действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Ранее в местных группах в социальных сетях появились сообщения о взрывах в Симферополе и о том, что на полуострове якобы сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«По Симферополю — украинский вброс», — написал советник Сергея Аксенова.

30 июля Украина атаковала Крым с помощью 25 беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, 16 дронов были уничтожены с помощью систем ПВО, а остальные девять были подавлены средствами РЭБ и рухнули в акватории Черного моря. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.