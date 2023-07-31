Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 31 июля 2023Россия

Власти Крыма опровергли сообщения о взрывах в Симферополе

Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщения о взрывах в Симферополе
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: РИА Новости

Информация о взрывах в Симферополе не соответствует действительности. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

Ранее в местных группах в социальных сетях появились сообщения о взрывах в Симферополе и о том, что на полуострове якобы сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«По Симферополю — украинский вброс», — написал советник Сергея Аксенова.

30 июля Украина атаковала Крым с помощью 25 беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны России, 16 дронов были уничтожены с помощью систем ПВО, а остальные девять были подавлены средствами РЭБ и рухнули в акватории Черного моря. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Военные захватили власть в Нигере. Почему Франция и соседние страны готовы начать вторжение и при чем тут уран?

    Британия расширила антироссийский санкционный список

    В «Ливерпуле» прокомментировали информацию об интересе к Мбаппе

    Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона оказался поврежден дом

    Недвижимости во всем мире предрекли значительное подорожание

    Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада

    Врач оценила решение актрисы позволить детям пить безалкогольное пиво

    Бывший сотрудник Минприроды Кубани осужден за работу на иностранную разведку

    США поставят ВСУ другие танки вместо обещанных

    Россиян предупредили о протекающем бессимптомно виде рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости