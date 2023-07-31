Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:13, 31 июля 2023Ценности

Собчак показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без макияжа после спорта

Кадр: @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором предстала в легком платье, оформленном глубоким декольте и завязками. При этом она дополнила свой образ круглыми солнцезащитными очками. Также на размещенных кадрах видно, что на лице журналистки отсутствует косметика, а волосы собраны в небрежный пучок.

«Самый кайф — уставшая и довольная после спорта, хаммама в ожидании кофе. Вот это жизнь. Всегда бы так», — сказала она в ролике.

Ранее телеведущая Ксения Собчак показала откровенные архивные снимки. На кадрах знаменитость позировала в различных купальниках во время отдыха на море, повернувшись спиной к камере. На одном из снимков она лежит в бело-голубом бикини на руках у мужа, режиссера Константина Богомолова. На других фото журналистка сидит на пляже в черном и леопардовом комплектах.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

    Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

    ФБР уличили в работе против американцев

    В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

    Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

    Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

    Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

    В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

    «Бэтмен» проехал на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

    Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости