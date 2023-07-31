В Совфеде раскритиковали призывы философа Дугина к репрессиям в России

Сенатор Клишас заявил, что любые призывы к репрессиям в РФ неконституционны

Любые призывы к репрессиям или внесудебным расправам в России неконституционны. Об этом заявил в Telegram-канале глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, критикуя мнение философа Александра Дугина, который до этого говорил, что России нужны цензура и репрессии.

Сенатор напомнил Дугину, что согласно статье 29 Конституции, в России гарантируется свобода массовой информации. Цензура в стране официально запрещена.

«Конституция, статья 46. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», — добавил Клишас.

В июне сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Дугина в посягательстве на территориальную целостность республики.