Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:53, 31 июля 2023Культура

Оливер Стоун обвинил Запад в демонизации Путина

Режиссер Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Российский президент Владимир Путин в действительности не такой, каким его пытаются изобразить на Западе. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

Он вспомнил свою беседу в главой государства в 2017 году во время съемок документального фильма о нем. По словам режиссера, он не заметил в высказываниях Путина никакой «воинственности», когда брал у него интервью. «Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — считает Стоун.

К примеру, отметил он, тогда российский лидер называл политиков из США «американскими партнерами», а также стремился к конструктивному сотрудничеству. Режиссер добавил, что в настоящее время главными врагами Вашингтона являются Москва и Пекин, хотя несколько лет назад они были «потенциальными союзниками и друзьями». «Мы упустили эту возможность», — посетовал он.

Ранее американский правозащитник и политик Аджаму Барака обвинил Запад во лжи об изоляции Путина, комментируя соответствующую статью CNN. Он напомнил, что десять процентов мирового населения, которые составляют западные страны, еще не являются всем миром.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожье сообщили об уничтоженной бригаде ВСУ на времевском направлении

    Учительница занялась сексом со школьником в своем классе и попала под суд

    Оливер Стоун обвинил Запад в демонизации Путина

    Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми

    Подполковника запаса ФСБ обвинили в получении особо крупных взяток

    Дания решила предпринять меры для предотвращения акций сожжения Корана

    52-летняя ведущая снялась в бикини под душем

    Активисты в Грузии вновь вышли на протест против круизного лайнера с россиянами

    В Британии утилизировали танки Challenger 2 вместо передачи их Киеву

    iPhone 14 подешевел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости