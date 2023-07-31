Минобороны заявило об уничтожении украинского самолета Су-25

Минобороны отчиталось об уничтожении самолета Су-25 в районе Николаевки в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25. Об этом журналистам 31 июля сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Николаевки в Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, система ПВО перехватила 12 реактивных систем залпового огня HIMARS.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении 23 беспилотников за сутки в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской области.

Ранее Минобороны заявило, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в районе Раздолья в ДНР украинский штурмовик Су-25.