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14:16, 19 июля 2023Россия

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

Минобороны заявило, что истребители ВКС России сбили в ДНР украинский штурмовик Су-25

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в районе Раздолья Донецкой народной республики (ДНР) украинский штурмовик Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что в небе над Кутьковкой Харьковской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 11 752 единицы военной автомобильной спецтехники, 5522 орудия полевой артиллерии и минометов, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10 761 танк и других боевых бронемашин, 426 зенитных ракетных комплексов, 5108 беспилотников, 456 самолетов и 243 вертолета ВСУ.

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11 июля российское оборонное ведомство заявило, что российская система ПВО сбила сразу два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской области. Самолеты противника были уничтожены в районе населенных пунктов Садовое и Тягинка.

Кроме того, 8 июля в районе Новогригоровки ДНР средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

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    Сергей Истомин
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