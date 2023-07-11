Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25

Минобороны заявило об уничтожении двух самолетов Украины Су-25 в Херсонской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолеты воздушных сил Украины были сбиты в районе населенных пунктов Садовое и Тягинка в Херсонской области. Помимо этого, российским ПВО удалось перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow и один снаряд системы залпового огня HIMARS.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении в ходе СВО за минувшие сутки десяти беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.

Всего с начала спецоперации Российская армия, по подсчетам Минобороны, уничтожила 455 самолетов и 241 вертолет.

Ранее в министерстве заявили, что российские военные уничтожили украинский истребитель Су-27 в районе Каменки в Херсонской области.