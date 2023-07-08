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14:23, 8 июля 2023Россия

В ДНР сбили украинский Су-27

Минобороны РФ: в ДНР средствами ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

Фото: Михаил Палинчак / Пресс-служба президента Украины / РИА Новости

В районе Новогригоровки Донецкой народной республики (ДНР) средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Об этом журналистам 8 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также российские войска перехвалили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 17 беспилотников в районах Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Сумской областей.

Ранее стало известно, что военные ВС РФ отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское ДНР.

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    Илона Палей
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