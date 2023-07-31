Сын Лукашенко получил президентскую стипендию
Сын Лукашенко Николай получил ежемесячную президентскую стипендию
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил ежемесячную президентскую стипендию, передает белорусское издание «Народная воля».
Студента первого курса Белорусского государственного университета с именем Николай Александрович Лукашенко обнаружили в документе, подписанном главой государства. Размер стипендии составляет 186,97 белорусских рублей (6786,68 российских рублей — прим. «Ленты.ру»).
В июне 2023 года президент республики сообщил, что его Николай проходит обучение в Пекинском университете.
Николай окончил школу, получив золотую медаль, летом 2022 года. Александр Лукашенко тогда посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.