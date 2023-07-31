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13:42, 31 июля 2023Бывший СССР

Сын Лукашенко получил президентскую стипендию

Сын Лукашенко Николай получил ежемесячную президентскую стипендию
Николай Лукашенко

Николай Лукашенко. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил ежемесячную президентскую стипендию, передает белорусское издание «Народная воля».

Студента первого курса Белорусского государственного университета с именем Николай Александрович Лукашенко обнаружили в документе, подписанном главой государства. Размер стипендии составляет 186,97 белорусских рублей (6786,68 российских рублей — прим. «Ленты.ру»).

В июне 2023 года президент республики сообщил, что его Николай проходит обучение в Пекинском университете.

Николай окончил школу, получив золотую медаль, летом 2022 года. Александр Лукашенко тогда посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.

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    Алевтина Запольская
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