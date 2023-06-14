Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 14 июня 2023Бывший СССР

Стало известно место учебы младшего сына Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его младший сын Николай учится в Китае

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай учится в Китае. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

Глава республики уточнил, что Николай в настоящее время проходит обучение в Пекинском университете.

Ранее Лукашенко заявлял, что его младший сын занимается изучением биотехнологий в рамках проекта, связанного с КНР. До этого белорусские СМИ сообщали, что в 2022 году Николай Лукашенко подавал документы на биологический факультет Белорусского государственного университета.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости
    Чеченского депутата и соратника Кадырова Адама Делимханова могли ранить в зоне СВО. Что известно о случившемся?
    Путин раскрыл мощь ИИ
    Первым сообщивший о ранении Делимханова телеканал опроверг эти данные
    Сотрудникам швейцарского банка запретили обслуживать россиян
    В США отказались продавать Венгрии оружие
    Дизайнер назвала всегда актуальные женские летние вещи
    Названы лучшие места для отдыха в Индонезии
    Оценена значимость вступления Египта в БРИКС
    Лукашенко «послал на хрен» украинскую делегацию
    Лукашенко назвал украинские потери с начала контрнаступления
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.