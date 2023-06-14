Стало известно место учебы младшего сына Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его младший сын Николай учится в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын Николай учится в Китае. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

Глава республики уточнил, что Николай в настоящее время проходит обучение в Пекинском университете.

Ранее Лукашенко заявлял, что его младший сын занимается изучением биотехнологий в рамках проекта, связанного с КНР. До этого белорусские СМИ сообщали, что в 2022 году Николай Лукашенко подавал документы на биологический факультет Белорусского государственного университета.