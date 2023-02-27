Лукашенко рассказал о связи его сына с Китаем

Лукашенко заявил, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай в настоящее время изучает биотехнологии в рамках проекта, связанного с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем», — отметил Лукашенко, говоря о сотрудничестве Минска и Пекина в сфере биотехнологий.

Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что в 2022 году Николай Лукашенко подал документы на биологический факультет Белорусского государственного университета. Сын главы государства решил поступить на новую специальность «Биотехнологии» по китайской программе, но подтверждения этой информации не было.

В декабре 2022 года сын Лукашенко провел тренировку по стыковке космического корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС) в российском Звездном городке, куда он приехал вместе с отцом.