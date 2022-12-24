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18:26, 24 декабря 2022Бывший СССР

Сын Лукашенко потренировался в управлении космическим кораблем

Cын президента Белоруссии Николай Лукашенко потренировался в стыковке Союза МС к МКС

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай провел тренировку по стыковке космического корабля «Союз МС» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РБК.

Сотрудники Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) продемонстрировали Николаю Лукашенко работу тренажера стыковки, который используют космонавты при подготовке к полетам на МКС. Кроме того, 18-летний сын белорусского лидера сам потренировался в управлении стыковкой.

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Александр Лукашенко с сыном прилетел в Москву утром 24 декабря. Президент Белоруссии посетил Звездный городок, где встретился с молодыми соотечественницами, проходящими подготовку к полету в космос.

Ранее сообщалось, что в ходе официального визита в Россию Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав стран-участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На ней будут подводиться итоги уходящего года и обсуждаться планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

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Никита Савин
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